Steelrising: gli automi impazziti di Re Luigi XVI nel video del soulslike steampunk

Dopo aver annunciato Greedfall 2 The Dying World, gli studi Spiders e NACON ci riproiettano tra i fumosi vicoli della Parigi steampunk di Steelrising per mostrarci uno Story Trailer che descrive gli orrori commessi dagli automi impazziti di Re Luigi XVI.

L'ucronia videoludica plasmata dagli sviluppatori francesi di Technomancer e del già citato Greedfall rimarrà nell'alveo delle esperienze action ruolistiche delle precedenti IP della compagnia, pur promettendo di evolverne le meccaniche di combattimento e la progressione della storia per aderire ai canoni dei soulslike.

Il nuovo filmato in cinematica confezionato dagli studi Spiders si focalizza però sugli eventi della campagna principle e sui tumulti scatenati in questa versione parallela della Rivoluzione Francese che vede Re Luigi XVI saldamente al comando della sua nazione grazie a un esercito di automi senzienti. Diversamente dalle altre sanguinarie marionette che semineranno il terrore per le strade di Parigi, l'automa che interpreteremo sarà dotata di una propria coscienza che la spingerà a sposare la causa rivoluzionaria.

Il feroce scontro tra la guerriera Aegis e i mostri meccanici di ceramica e acciaio in difesa della corona di Francia è previsto per l'8 settembre, giusto in tempo per il lancio di Steelrising su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.