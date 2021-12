Steelrising: automi impazziti riscrivono la Rivoluzione Francese nel video dei Game Awards

Come promesso nelle giornate che hanno preceduto i TGA 2021, gli studi Spiders hanno presenziato allo show losangelino organizzato da Geoff Keighley per mostrare un nuovo trailer di Steelrising, l'action adventure in uscita nel 2022 su PC e console nextgen.

L'ultima fatica degli autori di Technomancer e Greedfall farà leva sullo stratagemma letterario dell'ucronia per raccontare una versione parallela e in chiave steampunk della Rivoluzione Francese. Il titolo ci chiederà infatti di combattere contro un esercito di automi senzienti schierato da Re Luigi XVI a difesa della sua dimora presa d'assalto dai rivoltosi.

La totale assenza di una coscienza renderà questi esseri meccanici dei veri e propri mostri dalla brutalità senza eguali, un tratto che ne distinguerà sia le azioni che, ovviamente, il sistema di combattimento da adottare per poterli abbattere.

Lo scopo del nostro alter-ego sarà quello di aiutare gli abitanti di Parigi a liberare la loro città dalle forze oscure dell'odiato despota: basta dare un'occhiata al nuovo trailer per farsi un'idea dell'esperienza narrativa da vivere nella nuova avventura targata Spiders e Nacon, ma per uno sguardo approfondito alle meccaniche di gioco potete sempre ammirare il video gameplay sul combat system di Steelrising.

La commercializzazione di Steelrising è prevista nel mese di giugno del 2022, rigorosamente in esclusiva per sistemi di ultima generazione, ovvero solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.