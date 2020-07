Steelrising sembra Bloodborne nelle prime immagini del GDR nextgen

Premuratisi di presentare Steelrising all'evento NACON Connect, gli studi Spiders aprono la pagina Steam ufficiale del loro ambizioso GDR nextgen e la arricchiscono con delle suggestive immagini che mostrano un mondo con forti rimandi grafici e artistici agli scenari di Bloodborne.

La nuova proprietà intellettuale della software house di GreedFall e Technomancer ci porterà in una dimensione parallela dai toni oscuri per farci seguire l'avventura vissuta da Aegis e da chi, come lui, vorrà rovesciare il regime di Re Luigi XVI in una reinterpretazione steampunk della Rivoluzione Francese.

L'esercito di Re Luigi XVI sarà composto da automi senzienti ma totalmente sprovvisti di coscienza, un fattore che ne accentuerà la brutalità con cui eseguiranno gli ordini impartitigli dai loro superiori per terrorizzare e soggiogare la popolazione parigina.

I toni dark che caratterizzano le ambientazioni di Steelrising sono perciò un riflesso della condizione vissuta dai sudditi di Re Luigi XVI e, quindi, della necessità di scatenare una rivoluzione per ridare una speranza al popolo. Nel presentare Steelrising, il team capitanato da Jehanne Rousseau ha specificato che il titolo rappresenterà la rabbia dei parigini contro questi automi attraverso un sistema di combattimento quantomai profondo, oltreché con una progressione delle abilità e delle missioni da svolgere che porrà l'accento sull'esplorazione della mappa.

Prima di lasciarvi alle immagini di Steelrising, vi ricordiamo che il titolo è previsto al lancio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X in un periodo non ancora fissato da Spiders.