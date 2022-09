Steelrising divide la critica internazionale: ottimi voti, ma anche gravi insufficienze

Steelrising si prepara all'esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S l'8 settembre 2022, e in vista del debutto le recensioni internazionali stanno arrivando in massa per darci un quadro generale sulle qualità della nuova opera firmata Spiders. Ed i pareri fin qui arrivati sono piuttosto discordanti.

La nostra recensione di Steelrising mette in evidenzia, effettivamente, i diversi limiti della produzione, che può comunque contare anche su solidi pregi. La valutazione finale è comunque in linea con la media attualmente riportata sul portale Metacritic, che segna 71 per la versione PS5 (basata su 23 recensione), 72 su Xbox Series X/S (su 12 recensioni) e 79 per l'edizione PC (basata però soltanto su 4 recensioni, il minimo richiesto da Metacritic per fare una media).

95 è la valutazione migliore per Steelrising, assegnata da KeenGamer alla versione PC, ma non mancano anche diversi 85 provenienti da GamingTrend, ZTGD e God is a Geek. In generale, però, abbondano i voti attorno ad una media di 70, per poi scendere alla netta bocciatura di Digital Trends, che considera da 40 il titolo Spiders. Va detto comunque che, nel momento in cui scriviamo, si tratta dell'unica insufficienza registrata da Steelrising, che con tutte le altre recensioni non scende sotto al 60. In ogni caso, la critica è abbastanza divisa sul nuovo Soulslike, che a questo punto non verrà ricordato tra i giochi migliori del 2022.

Se comunque il gioco vi incuriosisce, 30 minuti di gameplay tratti da Steelrising oltre alla nostra recensione potrebbero aiutarvi a capire se può davvero fare al caso vostro oppure no.