Steelrising, nuovo gameplay: l'action GDR steampunk tra esplorazione e combattimenti

A diversi mesi di distanza dal primo video gameplay di Steelrising, gli studi Spiders si affacciano sulle pagine di Game Informer per approfondire l'esperienza di gioco offerta dal loro prossimo action GDR che rielabora in chiave steampunk gli eventi della Rivoluzione Francese.

A giudicare da quanto mostrato, la prossima avventura distopica confezionata dagli sviluppatori di Greedfall e Technomancer rimarrà nel solco ludico e contenutistico tracciato dalle precedenti IP della software house francese, seppur con delle importanti differenze rappresentate, ad esempio, dall'evoluzione del sistema di combattimento in chiave soulslike.

Il vero piatto forte di questo progetto continua però ad essere il suo canovaccio narrativo, con una storia che ricostruirà una versione parallela della Rivoluzione Francese in una Parigi in pieno fermento per le atrocità commesse da Re Luigi XVI e dal suo esercito di automi senzienti. Diversamente dalle altre marionette assassine che si aggirano per i vicoli di Parigi, l'automa che interpreteremo sarà dotata di una coscienza che la spronerà a battersi contro l'odiato despota.

Nel cinque minuti abbondanti di scene di gameplay confezionate dagli studi Spider possiamo familiarizzare con il sistema di combattimento e farci un'idea delle dinamiche soulslike su cui si baseranno la progressione delle attività e l'esplorazione della mappa. La rivoluzione steampunk narrata da Spider e Nacon riprenderà a giugno con il lancio di Steelrising su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.