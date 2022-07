Steelrising al Nacon Connect 2022: il Soulslike nella Parigi steampunk in azione

Nel corso del Nacon Conncet 2022 c'è stato spazio anche per un nuovo trailer di Steelrising, l'Action/RPG Soulslike in sviluppo presso gli studi di Spiders e la cui uscita è fissata per l'8 settembre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per l'occasione è stato mostrato un nuovo video-gameplay della prossima opera dello studio francese, che ci offre un ulteriore assaggio delle ambientazioni oscure e delle meccaniche che caratterizzeranno l'avventura, con l'automa protagonista, Aegis, che potrà fare affidamento su diverse abilità offensive ed evasive, potendo contare anche su un rampino per spostarsi più rapidamente attraverso gli scenari dalle atmosfere steampunk.

Steelrising sarà ambientato in una Parigi alternativa del XVIII secolo, dove Re Luigi XVI è rimasto al potere sconvolgendo il suolo francese grazie al suo esercito di marionette che hanno seminato morte e distruzione attraverso le strade. Aegis prenderà tuttavia autocoscienza comprendendo la gravità delle azioni compiute dal folle sovrano, iniziando così la sua battaglia contro gli automi guidati da Re Luigi nel tentativo di liberare Parigi e la Francia dalla morsa delle creature robotiche libere di agire indisturbate.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di Steelrising, che ci ha lascito sensazioni promettenti sulla nuova fatica di Spiders. Il tutto senza dimenticare la nostra intervista agli autori di Steelrising, che rivelano ancora più dettagli sul gameplay, la storia e le atmosfere del gioco.