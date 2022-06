Steelrising, il Souls-like nella Rivoluzione Francese steampunk: ecco 30 minuti di gioco!

Tra i protagonisti della Summer Game Fest 2022, il nuovo titolo in sviluppo presso gli studi di Spiders mira a trasportare i giocatori in una inquietante versione steampunk dell'epoca della Rivoluzione Francese.

Dopo avervi raccontato la nostra esperienza con l'Action RPG di stampo souls-like in un ricco provato di Steelrising firmato da Antonello "Kirito" Bello, la redazione di Everyeye mette a vostra disposizione un lungo video dedicato. Nel filmato, potete osservare il titolo in azione in un gameplay privo di commenti, della durata di ben 30 minuti. In questo modo, è possibile farsi una prima idea sulle atmosfere proposte da Steelrising e dalle dinamiche ludiche confezionate dal team di sviluppo. Come da tradizione, potete trovare il video gameplay direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye.



In attesa di scoprire gli inquietanti retroscena che si celano dietro gli automi che hanno conquistato la Parigi del XVIII secolo, ricordiamo che il team di Spiders ha ufficialmente confermato l'organizzazione di una Beta gratis di Steelrising nel corso dell'estate. Per avervi accesso, i giocatori interessati dovranno effettuare il pre-ordine dell'Action RPG tramite gli store digitali di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Le tre piattaforme, lo ricordiamo, accoglieranno il titolo a partire dal prossimo 8 settembre 2022.