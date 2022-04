Steelrising: tanti nuovi dettagli sul soulslike dall'ultimo video gameplay

Come avrete sicuramente notato sulle nostre pagine, qualche giorno fa è stato pubblicato il primo filmato di gameplay di Steelrising, il particolarissimo action RPG che strizza l'occhio alle produzioni FromSoftware.

Grazie al video in questione, ci è stato finalmente possibile scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul combat system del gioco ambientato in una versione davvero peculiare della Rivoluzione francese, poiché nel titolo Spiders la rivolta dei cittadini parigini è finita nel sangue grazie all'esercito di automi del re. La protagonista è a sua volta una creatura robotica che dovrà porre fine al dominio delle macchine e potrà farsi strada tra i nemici che si aggirano per la parigi steampunk con una serie di armi ed equipaggiamenti che le consentono di combattere con grande agilità. Il sistema di combattimento ricorda molto quello di Bloodborne, sebbene il titolo implementi anche la possibilità di saltare ed usare il rampino in maniera simile a Sekiro Shadows Die Twice.

Se siete curiosi di saperne di più sul gioco e volete vedere anche uno dei boss in movimento, vi suggeriamo di dare un'occhiata al filmato che abbiamo appena caricato sul canale YouTube di Everyeye. In alternativa, potete leggere la nostra anteprima di Steelrising, gioco in uscita il prossimo settembre solo su PC e console di ultima generazione.