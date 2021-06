Steelrising: il trailer dell'E3 2021 svela il comparto grafico del GDR nextgen

Gli studi Spiders presenziano all'evento IGN Expo della Summer of Gaming per mostrare il primo trailer in-engine di Steelrising, l'action ruolistico in sviluppo esclusivamente per PC e console nextgen.

La prossima proprietà intellettuale degli autori di Technomancer e Greedfall sfrutterà lo stratagemma letterario dell'ucronia per narrare la storia parallela di una Rivoluzione Francese reinterpretata in chiave steampunk.

Nel titolo dovremo combattere l'esercito di automi senzienti schierato da Re Luigi XVI per arginare l'avanzata dei rivoltosi: gli automi saranno totalmente sprovvisti di coscienza, un fattore che ne accentuerà la brutalità delle azioni con cui daranno seguito agli ordini impartiti dai loro superiori.

Il nostro scopo sarà perciò quello di spezzare le catene dell'oppressione e aiutare gli abitanti di Parigi a detronizzare l'odiato despota: gli sviluppatori capitanati da Jehanne Rousseau hanno più volte specificato che il gameplay di Steelrising concretizzerà la rabbia delle popolazioni oppresse da Re Luigi XVI con un sistema di combattimento quantomai profondo, una progressione delle abilità stratificata e tante missioni da svolgere esplorando liberamente lo scenario.

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Steelrising. Nel frattempo, vi rimandiamo al nuovo video dell'E3 2021 e alle prime immagini di Steelrising per PC PS5 e Xbox Series X/S mostrate nei mesi scorsi dagli studi Spiders.