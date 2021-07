Steelrising: il primo video gameplay mostra la Rivoluzione Francese in chiave steampunk

Dopo aver mostrato Steelrising all'E3 2021, gli sviluppatori degli studi Spiders presenziano all'ultima edizione digitale del NACON Connect per darci modo di ammirare le primissime scene di gameplay della loro avventura ruolistica in salsa sci-fi.

Accompagnato dal commento del fondatore e direttore creativo Jehanne Rousseau, il gameplay trailer di Steelrising ci permette di sbirciare tra le pieghe ludiche e contenutistiche di questo interessante progetto firmato dagli autori di Technomancer e GreedFall.

Il video si focalizza sul sistema di combattimento, una parte fondamentale dell'esperienza da vivere nei panni di un eroe chiamato a fronteggiare la minaccia rappresentata dagli automi al servizio del Re di Francia in una Parigi alternativa del diciottesimo secolo. Gli sviluppatori transalpini descrivono il combat system di Steelrising come impegnativo ed estremamente stratificato, con sfide che sproneranno i giocatori a migliorarsi costantemente in funzione del fatto che "qualsiasi errore di valutazione commesso in combattimento potrebbe rivelarsi fatale".

Il lancio di Steelrising è previsto nel giugno del 2022 su PC e in esclusiva su console nextegn, ossia su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Date un'occhiata al nuovo video e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto in salsa action GDR.