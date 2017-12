Steep: con la nuova patch, è possibile acquistare i DLC con i crediti in-game

Con le polemiche e le discussioni attorno al tema delle microtransazioni presenti in Star Wars Battlefront 2,decide di viaggiare nella direzione opposta con il suo: dopo l'ultima patch rilasciata dal publisher, i giocatori possono acquistare i DLC del titolo sportivo con i crediti ottenuti in-game.

Gli utenti, quindi, possono semplicemente guadagnare crediti giocando, per poi sbloccare i seguenti contenuti aggiuntivi: Sled, Rocket Wingsuit, Speed Riding, e Base Jump, in precedenza ottenibili solo tramite l'esborso di denaro reale. L'annuncio è arrivato sulle pagine di Steam, e non sappiamo al momento se il cambiamento sia valido esclusivamente per la versione PC del gioco.

La patch, fra le altre cose, va a migliorare il sistema di rotazione del personaggio quando controllato tramite pad, oltre ad aggiornare il layout dello store in-game e ad apportare altre piccole migliorie tecniche. A questo indirizzo trovate il changelog completo dell'update.

Steep è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. L'espansione Road to Olympics sarà pubblicata domani, 5 dicembre 2017.