Steep: annunciato X Games Pass, in arrivo a fine ottobre

Ubisoft ha annunciato che gli X Games stanno per arrivare su Steep, il dinamico gioco sportivo open world. X Games Pass sarà disponibile dal 30 ottobre su sistemi PlayStation 4, con prestazioni migliorate su PlayStation 4 Pro, sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e su PC Windows.

X Games Pass porta i giocatori a competere per l'oro nell'Alaska X Games Village, lo snowpark più spettacolare del gioco. Lì, aspiranti leggende degli sport invernali potranno imparare a padroneggiare i segreti di vere discipline X Games, come Big Air, SuperPipe e Slopestyle. Dopo aver completato gli eventi speciali X Games, i giocatori sbloccheranno una serie di sfide freestyle aggiuntive, in cui potranno gareggiare per raggiungere il vertice della classifica.

I giocatori potranno inoltre vivere l'esperienza del gigantesco parco montano in due nuovi modi: con un filtro in stile anni 90 e le nuovissime sfide Rocket Wings. Il DLC ‘90s sarà disponibile dal 4 dicembre, mentre il DLC Rocket Wings dal 10 gennaio. I possessori di X Games Pass potranno accedere a entrambi i DLC con una settimana di anticipo.

X Games Pass costa 15€ e include:

DLC X Games

DLC ‘90s: dai un tocco un po’ vecchia scuola alle tue partite con un filtro speciale che fa sembrare Steep un gioco di sport invernali a tema anni 90

DLC Rocket Wings: vola a rotta di collo tra i cieli nevosi e completa nuove sfide con le Rocket Wings

La X Games Gold Edition di Steep costa invece 40€ e include:

Steep (gioco base)

X Games Pass

Il season pass Anno Uno

Il season pass Anno Uno contiene a sua volta:

Extreme Pack: tre sport aggiuntivi (Rocket Wings, Speed Riding e Base Jump), nuove sfide e oggetti per la personalizzazione

Winterfest Pack: uno sport aggiuntivo (Sled), nuove sfide, costumi a tema invernale e oggetti per la personalizzazione

Adrenaline Pack: nuovi costumi, snowboard, tute alari e il Moonlight Pack, che offre costumi luminescenti e sfide in notturna

Biglietti bonus per l'elicottero

10,000 crediti Steep per personalizzare l'equipaggiamento nello store di gioco

Steep, sviluppato principalmente da Ubisoft Annecy, è un gioco di sport open world che offre sci, snowboard, parapendio, tuta alare, tuta a razzo, slittino, base jump e speed riding. È stato concepito per la condivisione delle proprie esperienze con il resto del mondo. Steep offre una modalità multiplayer perfettamente integrata, che popola il mondo di giocatori impegnati a esplorare le alpi e l'Alaska. Amici attraverso il globo possono intraprendere delle sfide assieme, o gareggiare uno contro l'altro per conquistare il primo posto in classifica. I giocatori possono anche partecipare a diversi programmi live competitivi, come lo Steep World Tour, a cadenza mensile, dove i giocatori intraprendono determinate sfide per qualificarsi nei tornei e poter vincere ricompense esclusive.