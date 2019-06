Steep: il Massiccio del Giappone disponibile gratis grazie ad un'offerta speciale E3

Prosegue il calendario delle Conferenze dell'edizione 2019 dell'Electroic Entertainment Expo: terminato il PC Gaming Shoe è quasi tempo per la Conferenza Ubisoft, ma alcune novità giungono già nel corso del pre-show.

Tra questi troviamo l'annuncio di interessanti novità per Steep, noto titolo sportivo della software house francese. È stata infatti presentata un'offerta a tempo limitata legata al gioco. Da ora e fino al prossimo 16 giugno, sarà possibile riscattare gratuitamente in-game un Biglietto Giappone al costo di zero crediti Steep. La promozione è attiva per le versioni PC, Playstation 4 ed Xbox One del gioco. Grazie al Ticket Giappone "otterrete l'accesso permanente e gratuito al massiccio del Giappone".

"Con il massiccio del Giappone otterrete l'accesso a tutti i relativi contenuti di gioco, tra cui:

4 nuove regioni: DAISETSUZAN, HAKUBA, ZAO, SAPPORO

26 Sfide e 10 Imprese

4 Racconti della montagna

4 Snowpark

86 Punti d'interesse"

L'annuncio della promozione è stata accompagnata daldisponibile in apertura: buona visione!