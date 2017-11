Steep Road to the Olympics in Open Beta dal 28 novembre

annuncia che la open beta disarà disponibile dal 28 novembre al 4 dicembre su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC (su Uplay e Steam).

L'open beta includerà cinque sfide di Steep Road to the Olympics e la possibilità di esplorare liberamente una determinata area della mappa del Giappone. I giocatori potranno competere in due eventi olimpici nella mappa della Corea del Sud, Discesa libera e Big Air, oltre a superare due sfide di snowboard e una con la tuta alare nella mappa del Giappone. Inoltre, potranno anche esplorare liberamente una parte di questa mappa davvero unica.

Sarà possibile precaricare la open beta di Steep Road to the Olympics dalla mezzanotte, ora locale, del 28 novembre su PlayStation 4, Xbox One, e Uplay PC. I server saranno aperti dalle 18:00 (ora locale) del 28 novembre. L'espansione Steep Road to the Olympics potrà essere acquistata singolarmente per 30 €. Steep Winter Games Edition, che include il gioco base Steep e l'espansione, sarà acquistabile al costo di 50 €, mentre Steep Winter Games Gold Edition, con il gioco base Steep, l'espansione il Season Pass, che dà accesso ai tre pacchetti di contenuti aggiuntivi già disponibili, con nuove discipline sportive, sfide e completi, sarà acquistabile per 70 €.

Steep Road to the Olympics, il videogioco ufficiale dei Giochi olimpici invernali PyeongChang 2018, è un'espansione del celebre gioco sportivo open world lanciato a dicembre 2016 che include discipline come sci alpino, snowboard, tuta alare e parapendio. Sviluppato dallo studio Ubisoft di Annecy, Steep Road to the Olympics include un'avvincente modalità storia in cui i giocatori vestiranno i panni di un giovane atleta di tre discipline freestyle (Big Air, Half Pipe e Slopestyle) che si allena per raggiungere i Giochi olimpici invernali e diventare il primo atleta al mondo a conquistare una medaglia d'oro in tutti e tre gli eventi. La competizione si svolge tra le montagne della Corea del Sud, dove i Giochi olimpici invernali si terranno il prossimo febbraio. I giocatori potranno anche esplorare le montagne del Giappone, scoprendo nuove piste e ambientazioni davvero spettacolari. Steep Road to the Olympics sarà disponibile dal 5 dicembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.