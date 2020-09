Steet Figher V, Dan Hibiki in arrivo: trailer per il DLC della Champion Edition

Ultima in programma per il picchiaduro, la Stagione 5 di Street Fighter V: Champion Edition si prepara ad accogliere una serie di nuovi combattenti, pronti ad ampliare il roster a disposizione della community.

Tra le new entry attese nel picchiaduro, troviamo anche Dan Hibiki, compagno di allenamento di Ryu e Ken. L'abile combattente ha avuto modo di presentarsi ufficialmente agli appassionati della serie Capcom nel corso dell'edizione 2020 del Tokyo Game Show, quest'anno organizzato, come del resto prevedibile, in versione esclusivamente digitale.

La fiera nipponica ha infatti visto la pubblicazione del reveal trailer di Dan Hibiki, che ha consentito di dare un primo sguardo allo stile di lotta del personaggio. Con a propria disposizione formidabili combinazioni di calci, pugni e prese, il combattente non promette di essere un avversario facile da affrontare, come potete verificare direttamente in apertura a questa news. Al momento, il team di sviluppo di casa Capcom non ha indicato una precisa data di pubblicazione del DLC di Dan Hibiki, ma ha confermato che il contenuto sarà reso disponibile nel corso dell'inverno di quest'anno.

Lanciata sul mercato videoludico internazionale nel corso del mese di febbraio, la Street Fighter V: Champion Edition è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.