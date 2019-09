Stefanie Joosten sarà nel cast di Death Stranding? L'attrice visita gli stand del TGS 2019

Approfittando della kermesse videoludica del Tokyo Game Show 2019, l'attrice e modella olandese Stefanie Joosten ha voluto fare visita agli stand di Death Stranding per scattare qualche foto che ha spinto molti suoi fan a sperare in una sua presenza nel cast della prossima avventura sci-fi di Hideo Kojima.

La splendida interprete di Quiet nella dimensione a mondo aperto di Metal Gear Solid V The Phantom Pain ha infatti deciso di presenziare alla fiera giapponese per supportare gli sviluppatori di Last Labyrinth, il progetto indie a cui parteciperà come doppiatrice della protagonista principale.

Tra i molti interventi dedicati a Last Labyrinth che l'hanno coinvolta sui social nelle infuocate giornate del TGS 2019, possiamo notare un eloquente messaggio accompagnato dall'immagine di una action figure del misterioso personaggio di Death Stranding interpretato da Mads Mikkelsen e, appunto, una foto in cui si può ammirare la stessa Stefanie davanti a un poster dell'esclusiva PS4 targata Kojima Productions.

La telenovela sulla presenza di Joosten nel cast di Death Stranding, quindi, è destinata a durare ancora a lungo, forse anche dopo il lancio del kolossal di Hideo Kojima previsto per l'8 novembre su PlayStation 4 e PS4 Pro: l'attrice olandese che ha prestato la voce e le fattezze di Quiet in MGS V, infatti, potrebbe essere la protagonista di un eventuale contenuto aggiuntivo previsto nel più che plausibile (ma non ancor annunciato) supporto post-lancio di Death Stranding.