Steins;Gate 0 Elite: annunciato il nuovo gioco della serie

Come parte dei festeggiamenti per il decimo anniversario della serie, Mages ha annunciato non solo la serie TV in live action di Steins;Gate prodotta da Skydance Television, ma anche un nuovo gioco, Steins;Gate 0 Elite.

Steins;Gate 0 Elite è una visual novel basata su Steins;Gate 0 che riprende trama e personaggi di questo esponente della saga, purtroppo al momento non ci sono altri dettagli in merito. Il publisher non ha pubblicato teaser, immagini o video di alcun tipo se non il logo del gioco, rimandando alla seconda metà dell'anno per l'arrivo di ulteriori informazioni.

Anche le piattaforma di destinazione non sono note, Steins;Gate 0 Elite potrebbe uscire su PlayStation 4, Nintendo Switch e smartphone, difficile invece pensare ad un lancio su PlayStation Vita. Per l'occasione Mages ha annunciato anche che l'avventura Anonymous;Code (presentata per la prima volta nel 2017) arriverà il prossimo inverno in Giappone, anche in questo caso nessun altro dettaglio è stato diffuso dagli sviluppatori.

La serie Steins;Gate è diventata sempre più popolare anche in Occidente grazie al discreto successo riscosso dalla serie animata e dai giochi, ormai un must per gli appassionati di visual novel e animazione giapponese.