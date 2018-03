Steins;Gate 0 verrà pubblicato anche su PC a maggio

Nel corso dellahanno annunciato cheverrà pubblicato anche su PC via Steam il prossimo 8 maggio.

Steins;Gate 0 (seguito diretto di Steins;Gate) al momento risulta disponibile in Europa esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation Vita. La cosa interessante, è che in Giappone è acquistabile anche su Xbox One esclusivamente in versione digitale, e su PC attraverso DMM.com.

Steins;Gate 0 è un'apprezzata visual novel che, oltre ai viaggi nel tempo già presenti nel predecessore, esplora anche la tematica delle intelligenze artificiali. I giovani studenti protagonisti dell'avventura potranno piegare il tempo al loro volere al fine di prevenire lo scoppio della Terza Guerra Mondiale. La pagina Steam è già online, ma non è ancora possibile effettuare il preordine e non è ancora chiaro a che prezzo verrà venduto. In compenso, sono già apparsi i requisiti di sistema, che sono estremamente abbordabili:

Sistema operativo: Windows: 7/8.1/10

Processore: Intel Core i5

Memoria: 1 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics 4000

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Scheda audio: compatibile con DirectX o chipset integrato