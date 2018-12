Steins;Gate Divergencies Assort annunciato per Nintendo Switch

5pb ha annunciato ufficialmente Steins;Gate Divergencies Assort, raccolta che include tre episodi della serie in una sola cartuccia. Il gioco è comparso inizialmente nei listini di rivenditori come Bic Camera e Yodobashi, in seguito è stato ufficializzato dagli sviluppatori.

Steins;Gate Divergencies Assort include Steins;Gate 0, Steins;Gate Darling of Loving Vows e Steins;Gate Linear Bounded Phenogram, non è chiaro se saranno presenti contenuti aggiuntivi rispetto alle versioni originali.

La collection uscirà in Giappone il 20 marzo al prezzo di 9.250 yen per la versione fisica e 7.800 yen per il download digitale, le prime copie retail includeranno anche uno Special Book con romanzo inedito, alcune illustrazioni e altri contenuti fisici non ancora annunciati. Nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo di Steins;Gate Divergencies Assort in Europa e Nord America.