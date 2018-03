Steins;Gate Elite arriverà anche in Europa su PS4, Switch e Steam nel 2018

In occasione della GDC 2018 di San Francisco, il publisherha annunciato che si occuperà della pubblicazione occidentale di Steins;Gate Elite , versione migliorata e arricchita dell'omonima visual novel. Pubblicato un nuovo trailer dedicato al gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Dal momento che Steins;Gate Elite verrà realizzato in collaborazione con i produttori della serie animata, la riedizione della visual novel potrà contare su una serie di cutscene completamente animate, l'ideale per rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente tra un dialogo e l'altro.

L'uscita di Steins;Gate Elite era già stata confermata per questa primavera in Giappone, ma grazie all'impegno di Spike Chunsoft il titolo arriverà anche in Europa nel corso del 2018, uscendo su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam). In aggiunta, l'edizione Switch includerà al suo interno una versione 8 bit di Steins;Gate curata dal creatore della serie Chiyomaru Shikura.

Nell'attesa che vengano diffusi ulteriori dettagli sulla finestra di lancio europea di Steins;Gate Elite, vi lasciamo al nuovo trailer riportato in cima alla notizia.