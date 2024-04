Stellar Blade e le aspre critiche di un noto portale francese: arrivano le scuse ufficiali

Si continua a parlare della bellezza della protagonista di Stellar Blade, motivo per cui è scoppiata un'altra polemica sui social. A scatenare i videogiocatori è stato un articolo pubblicato su IGN Francia, il cui autore non ha speso parole positive nei confronti degli sviluppatori dell'esclusiva PlayStation 5.

Il redattore del portale francese ha espresso commenti molto negativi nei confronti del lavoro di Shift Up, team di sviluppo di Stellar Blade. L'autore dell’articolo incriminato ha scritto che il modello di Eve non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello di altre icone videoludiche sexy come la 2B di Nier Automata o Bayonetta e che si tratta di una banale "bambola sessualizzata ad opera di qualcuno che non ha mai visto una donna in carne ed ossa".

Come potete facilmente immaginare, l'estratto dell'articolo in questione ha immediatamente fatto il giro dei social, scatenando le ire di molti videogiocatori. A correre ai ripari è stata IGN USA, che ha pubblicato un messaggio contenente le scuse nei confronti dei giocatori e degli sviluppatori, ed ha operato un taglio sull’articolo originale, confermando la rimozione del paragrafo incriminato.

Vi ricordiamo che questa non è la prima volta in cui accade qualcosa di simile e, a tal proposito, il director di Stellar Blade ha di recente risposto alle numerose polemiche sull'aspetto di Eve.

