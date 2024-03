Stellar Blade avrà la Modalità Foto al lancio? Shift non ha buone notizie, ma...

Sappiamo che Stellar Blade sarà pieno di costumi già al lancio, quello che invece mancherà al day one sarà una Modalità Foto, attualmente non nei piani di Shift Up che comunque non esclude la sua eventuale inclusione in un secondo momento.

La questione è stata trattata dal director Kim Hyung Tae nel corso di un'intervista con il portale Famitsu, spiegando che "al momento siamo concentrati sullo sviluppo del gioco base e non abbiamo pronta una Photo Mode per adesso. Ma se dovessimo ricevere in merito richieste dagli utenti, faremo del nostro meglio per dare una risposta". In sostanza tutto dipende dal volere dei fan, e se ci saranno richieste a sufficienza per l'implementazione della modalità fotografica Shift Up si mobiliterà per integrarla in futuro una volta pubblicato il gioco completo, previsto su PlayStation 5 per il 26 aprile 2024.

In attesa dunque di scoprire se la Photo Mode diverrà realtà attraverso un aggiornamento post-lancio, tutte le attenzioni sono ora rivolte all'uscita sempre più vicina di Stellar Blade su PS5 e, per ingannare l'ultimo mese che ci separa dall'esordio sul mercato, lo studio coreano ha preparato una sorpresa per tutti i suoi fan: l'uscita della demo di Stellar Blade, che permetterà di trasferirne i salvataggi alla versione completa non appena disponibile.

