Stellar Blade dice no alla censura, non ci saranno tagli o modifiche di alcun tipo

ShiftUp ha confermato con un post sui propri profili social che Stellar Blade non subirà alcuna censura: il gioco uscirà nella medesima versione in tutto il mondo, incluso il Giappone, senza tagli o modifiche di alcun tipo.

Lo studio ha voluto chiarire la questione in risposta al fatto che alcuni giochi PlayStation possono presentare modifiche per adattarsi ai vari mercati, non è questo però il caso di Stellar Blade, che uscirà in versione identica e non censurata in tutto il mondo.

Celebre è il caso di Marvel's Spider-Man 2 censurato in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, in questi paesi il gioco è stato doppiato in arabo ed i testi sono completamente localizzati, tuttavia sono stati rimossi elementi e riferimenti LGBTQIA come le bandiere arcobaleno, ed una missione secondaria con protagonista una coppia omosessuale è stata pesantemente modificata.

Nel caso di Stellar Blade possiamo invece dormire sonni tranquilli, il gioco non avrà alcuna censura estetica o contenutistiche e dunque lo giocheremo così come pensato in origine dai suoi autori. Un problema di censura poteva emergere con la skin suit di Stellar Blade che tante discussioni ha generato con il lancio della demo.

La recensione di Stellar Blade per PS5 è attesa per il 24 aprile, due giorni prima del lancio fissato per il 26 aprile 2024 solamente su PlayStation 5.

