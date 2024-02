Stellar Blade: la classificazione coreana conferma presenza di nudità e violenza

Stellar Blade, il nuovo action game Sci-Fi in arrivo su PlayStation 5 ad aprile, ha ricevuto la classificazione da parte della rating board coreana. Il gioco non sarà adatto ai minorenni secondo il verdetto finale, questo a causa della presenza di nudità e contenuti violenti racchiusi all'interno dell'esperienza di gioco.

Secondo la descrizione offerta dalla rating board coreana, c'è "un'espressione diretta ed esplicita dell'esposizione del corpo", con il personaggio femminile che "sembra nudo nel proprio costume". A questo va ad aggiungersi la presenza di scene violente, inclusa l'esposizione del corpo mutilato del personaggio e degli schizzi di sangue durante i combattimenti.

Come ricorda il portale coreano This is Game, in precedenza il CEO di Shift Up Kim Hyeong-tae aveva dichiarato, al momento del reveal, che il gioco è fortemente influenzato da God of War e Nier Automata, e persegue un'esperienza action estrema da '19+', e si tratta di un titolo autoconclusivo con contenuti per giocatore singolo. L'espressione adoperata da Hyeong-tae non è da intendersi come sensazionalistica, ma fa piuttosto riferimento alla volontà di proporre una "azione senza limiti di espressione".

Nel mentre attendiamo che il titolo faccia il suo debutto su PlayStation 5 il prossimo 26 aprile, gli sviluppatori hanno spiegato il motivo per cui la protagonista di Stellar Blade è tanto bella.