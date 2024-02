Stellar Blade tra combo e difficoltà, tre modalità grafiche su PS5

Il team di sviluppo ShiftUp è stato intervistato dal sito tedesco Play3.de e in questa occasione ha svelato alcuni dettagli su Stellar Blade, nuova esclusiva PS5 in uscita il 26 aprile 2024 in tutto il mondo.

Scopriamo quindi che il gioco permetterà di passare da un livello di difficoltà maggiore ad uno minore (e viceversa) in qualsiasi momento durante l'avventura. Di base il gioco ha una difficoltà piuttosto alta essendo un titolo pensato per il pubblico hardcore, con un sistema di combattimento focalizzato sulle combo.

La protagonista del gioco, Eve, maturerà nel corso dell'avventura e svilupperà nuove emozioni, oltre ad un carattere in continua evoluzione. Il team di sviluppo conferma poi che Stellar Blade non avrà microtransazioni e tutti i costumi potranno essere sbloccati giocando, infine ShiftUp svela anche la presenza di tre diverse modalità grafiche su PlayStation 5.

Oltre a Risoluzione e Prestazioni ci sarà anche un terzo preset grafico denominato Balanced (Bilanciato). In modalità Performance il gioco gira a 60fps (la risoluzione però non è nota) la modalità Risoluzione gira in 4K con framerate inferiore (presumibilmente 30fps) mentre la modalità Bilanciata è un perfetto mix tra le altre due, anche se il team di sviluppo non si è sbilanciato a riguardo.