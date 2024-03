Stellar Blade è come NieR Automata di Yoko Taro? Non fatevi ingannare

Più volte si è parlato di Stellar Blade come di un NieR Automata coreano, ma è davvero così? Dopo aver provato la demo di Stellar Blade e aver intervistato il team di sviluppo, possiamo darvi una risposta più concreta e supportata da alcune dichiarazioni del team di sviluppo.

Stellar Blade sembra NieR Automata

Recentemente abbiamo intervistato Hyung-Tae Kim (Director) e Dong-Gi Lee (Technical Director) di Shift Up e in questa occasione è stato proprio Hyung-Tae Kim a fare chiarezza:

"È innegabile che NieR Automata abbia influenzato la nascita e lo sviluppo di Stellar Blade. In un certo senso, è quello che ci ha spinti a voler creare Stellar Blade."

Come viene poi chiarito però ci sono tantissime differenze, dalla storia al gameplay e in particolare il combat system è davvero molto diverso rispetto a quello del gioco cult di Yoko Taro.

Quindi no, Stellar Blade non è il NieR Automata coreano e sebbene il gioco Square Enix abbia in parte ispirato il team di sviluppo, i due giochi presentano radicali differenze legate al combat system e in generale al gameplay. Anche l'estetica è certamente diversa ma è bene ribadire che Stellar Blade e NieR Automata sono comunque giochi diversi tra loro ognuno con una sua identità ben precisa.

