Stellar Blade: come sbloccare la Skin Suit, il costume che aumenta la difficoltà

Una delle particolarità di Stellar Blade, l'attesa esclusiva PlayStation 5 in uscita a breve, risiede nell'assenza di un'opzione nascosta per aumentare il livello di sfida oltre al classico selettore della difficoltà. Scopriamo come fare per rendere l'avventura di Eve ancora più difficile.

Che stiate giocando la demo gratuita disponibile al download su PlayStation Store o la versione completa, Stellar Blade mette a disposizione dei giocatori un costume aggiuntivo per la protagonista che ha una duplice funzione. Da una parte, questo speciale abito fatto di un materiale sottilissimo fa sembrare che la guerriera del futuro sia quasi senza veli, dall'altro invece va ad aumentare in maniera coerente la difficoltà, visto che la protagonista è meno protetta rispetto a quando indossa armature o costumi più resistenti.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, la Skin Suit - questo è il nome del particolare abito - è disponibile sin da subito ma non figura nella schermata dedicata al vestiario della giovane e bella protagonista. Per poter utilizzare la Skin Suit, occorre innanzitutto completare la sequenza iniziale del gioco, così da avere accesso al menu dell'equipaggiamento. Nella tabella Dotazione, in fondo, è possibile individuare la sezione Aspetto: portate il cursore sulla Planet Diving Suit 7th (la skin predefinita) e rimuovetela dagli oggetti equipaggiati. La Skin Suit è infatti il costume predefinito e si attiva esclusivamente quando non ci sono altre armature attive.

È bene precisare che quando Eve indossa il costume in questione non è protetta dagli scudi, che solitamente consentono alla protagonista di assorbire un po' di danni prima che si attivi la schermata di game over. Questo significa che l'aumento del livello di sfida è considerevole ed è probabile che senza l'ausilio di un'armatura il gioco diventi eccessivamente difficile. Insomma, provate a vostro rischio e pericolo.

Per chi non lo sapesse, giocare la demo gratis di Stellar Blade su PlayStation 5 ha i suoi vantaggi. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di inserire le fasi iniziali dell'avventura nella versione di prova, così che i giocatori possono scegliere se portare a termine la demo e trasferire i progressi nella versione completa. Questo permetterà anche di importare gli eventuali potenziamenti accumulati, tant'è che alcuni giocatori si stanno dedicando al grinding nella demo di Stellar Blade.

