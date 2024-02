Stellar Blade: cosa cambia fra le tre modalità grafiche su PS5?

Manca ancora qualche settimana al debutto di Stellar Blade, l'action in terza persona in uscita esclusivamente su PlayStation 5. In attesa di poter vestire i panni di Eve, il team di sviluppo ha svelato che il gioco supporterà ben tre diverse opzioni grafiche. Scopriamo quali sono le loro principali caratteristiche.

La prima delle tre modalità grafiche di Stellar Blade è l'ormai immancabile opzione Performance, grazie alla quale il gioco dovrebbe girare a 60 fotogrammi al secondo sacrificando la qualità grafica e la risoluzione. Non sappiamo con esattezza quale sarà l'impatto sul comparto visivo, ma è ovvio che per migliorare la fluidità bisogna scendere a compromessi. Troviamo poi la modalità Risoluzione, che dimezza il framerate (quindi si parla di 30 fotogrammi al secondo) per poter aumentare la risoluzione fino a 4K, ossia 2160p.

Stando alle dichiarazioni del team di sviluppo del gioco d'azione che ha fatto chiacchierare per via dell'eccessiva bellezza della sua protagonista, vi sarà anche una terza opzione il cui nome è ancora sconosciuto. Attivando questa modalità intermedia, si avrà un bilanciamento tra le due già citate, sebbene la software house orientale non sia scesa troppo nel dettaglio. Possiamo ipotizzare che in questo caso la qualità grafica sia molto simile a quella della modalità Risoluzione e che il framerate si aggiri sui 40fps.

Al momento non sono stati svelati i dettagli in merito all'eventuale supporto di modalità video extra come il VRR (Variable Refresh Rate), funzionalità grazie alla quale il gioco potrebbe trarre vantaggio proprio come il recente Marvel's Spider-Man 2 e permettere di migliorare il framerate senza alcun impatto sulla qualità visiva.

In attesa di poter scoprire maggiori dettagli, vi ricordiamo che la classificazione coreana di Stellar Blade conferma presenza di nudità e violenza.