Stellar Blade: i costumi e gli accessori andranno acquistati o saranno sbloccabili ingame?

I costumi di Stellar Blade saranno alla base del sistema di customizzazione dell'esclusiva PlayStation 5: a tal proposito è intervenuto il Game Director di Shift Up, Hyung-Tae Kim, per fornire un importante chiarimento sulle azioni da compiere per sbloccare questi contenuti.

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di PushSquare, l'esponente della casa di sviluppo sudcoreana ha discusso proprio degli elementi di Stellar Blade legati alla personalizzazione della protagonista Eve e di altri personaggi secondari.

Il Director di Shift Up si riallaccia quindi alle discussioni intavolate dalla community sulle intenzioni del team asiatico in merito al lancio di possibili DLC e pacchetti aggiuntivi a pagamento per chiarire che "in Stellar Blade ci saranno all'incirca 30 abiti diversi, e saranno tutti sbloccabili attraverso le azioni compiute nel gioco, come l'esplorazione degli scenari, il completamento delle missioni o l'acquisto nei negozi. Inoltre, portando a termine determinate attività potrete sbloccare acconciature speciali, grazie alle quali avrete modo di personalizzare il look di Eve. Ci saranno anche degli orecchini e altri accessori come gli occhiali. Ma la parte più importante è che tutte queste customizzazioni potranno essere sbloccate nel corso del gioco, senza ulteriori acquisti o microtransazioni".

Al già ampio ventaglio di costumi, acconciature e accessori da sbloccare ingame vanno inoltre ad aggiungersi i bonus per il preordine di Stellar Blade nelle edizioni Standard e Deluxe. Quanto al futuro, Hyung-Tae Kim non fornisce ulteriori chiarimenti sulle strategie post-lancio di Shift Up e, di conseguenza, non sappiamo se dopo il lancio di Stellar Blade assisteremo o meno alla pubblicazione di pacchetti aggiuntivi gratuiti o eventuali DLC a pagamento con nuovi costumi e accessori. In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile dal 26 aprile solo ed esclusivamente su PlayStation 5.