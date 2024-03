Stellar Blade: demo in arrivo su PS5? PlayStation Game Size allerta tutti

PlayStation Game Size ha notato movimenti sospetti nel database del PSN per quanto riguarda Stellar Blade, il celebre profilo X (ex Twitter) ci allerta sul possibile lancio di una demo del gioco di ShiftUp, anche se al momento non ci sono certezze.

Il messaggio è in realtà piuttosto sibillino e afferma che "una demo di Stellar Blade è possibile" anche se appunto lo stesso PlayStation Game Size ribadisce di non essere sicuro in merito, e chissà che gli aggiornamenti della voce Stellar Blade nel database di Sony non possano riguardare altri aspetti.

Stellar Blade esce il 26 aprile solo su PlayStation 5, trattandosi di una nuova proprietà intellettuale, una demo potrebbe effettivamente avere un senso e risultare molto utile per far conoscere questa IP al grande pubblico di possessori di PS5.

Non sappiamo se la demo sarà pubblica o magari una prova a tempo esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus Premium, c'è da dire inoltre che ultimamente le demo sembrano essere tornate di gran moda, come dimostra anche il buon successo della demo di Final Fantasy VII Rebirth.

Stellar Blade è una esclusiva PS5 che vuole dare spettacolo, ad aprile sapremo come verrà accolta la prima opera di questo giovane team di sviluppo coreano che si affaccia al pubblico internazionale con un progetto carico di aspettative.