Stellar Blade, la demo in azione: i primi 20 minuti di gameplay per l'esclusiva PS5

La demo di Stellar Blade è finalmente disponibile per gli utenti PS5, e questo ha dato modo ai giocatori di avere un primo assaggio del promettente action game sviluppato dal team coreano di Shift Up.

Se siete curiosi di conoscere i contenuti di questa demo, vi consigliamo la visione del nuovo filmato pubblicato da IGN.com, che ci rende partecipi dei primi 20 minuti di gameplay di Stellar Blade. Nelle sequenze introduttive dell'esperienza prendiamo il controllo di EVE, una soldatessa inviata sulla Terra per sventare la minaccia portata dagli alieni conosciuti come Naiytiba. La demo ci fornisce la possibilità di familiarizzare con il sistema di combattimento di Stellar Blade, con le sue modalità esplorazione e, immancabilmente, con uno dei tanti boss che affronteremo nel corso del viaggio. Ancora una volta vengono esaltate le affinità con giochi come Sekiro Shadows Die Twice e NieR Automata, a cui il team di sviluppo si è dichiaratamente ispirato per realizzare il suo progetto.

La demo di Stellar Blade costituisce sicuramente un ottimo antipasto in paziente attesa che il gioco completo faccia il suo debutto in esclusiva su PlayStation 5 il 26 aprile di quest'anno. Nel frattempo, potete scoprire molti più dettagli sull'action game dando una lettura alla nostra intervista esclusiva a Shift Up su Stellar Blade.

