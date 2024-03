Stellar Blade: la Demo 'fantasma' appare e scompare in rete con un nuovo video gameplay

La 'Demo fantasma' di Stellar Blade apparsa e rimossa da PS Store continua a far parlare di sé con delle lunghe sequenze di gameplay che stanno circolando in rete, a ulteriore riprova dell'imminente arrivo della versione dimostrativa dell'action adventure in salsa sci-fi di Shift Up.

Il filmato dimostrativo che sta facendo velocemente il giro dei social e dei forum videoludici più frequentati dalla community, visionabile al link che vi lasciamo in calce alla notizia, illustra le attività da svolgere nel corso della Demo e ci offre uno spaccato dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica dell'attesa esclusiva PlayStation 5.

Alla luce di queste anticipazioni, non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale della Demo di Stellar Blade da parte di Shift Up, grazie alla quale potremo ingannare il tempo che ci divide dal lancio dell'action ruolistico ispirato a NieR Automata che, lo ricordiamo, è previsto per il 26 aprile su PS5.

Prima di lasciarvi ai commenti vi invitiamo a leggere questo approfondimento su Stellar Blade e l'importanza dei giochi singleplayer secondo gli sviluppatori, con tutte le considerazioni del Game Director di Shift Up Hyung-Tae Kim sulla centralità dei titoli lineari, con un finale ben definito e ad alta vocazione narrativa, come pure sulla necessità di restituire a schermo delle esperienze interattive a giocatore singolo di alto profilo.