Stellar Blade: la demo gratis ha finalmente una data d'uscita su PS5

Dopo lo scivolone relativo alla pubblicazione anticipata, la demo di Stellar Blade si prepara ad arrivare ufficialmente sul PlayStation Store. Il team di sviluppo e Sony hanno infatti confermato che la versione di prova dell'esclusiva PlayStation 5 arriverà questa settimana.

La demo gratuita di Stellar Blade sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 29 marzo 2024 per i soli possessori di PlayStation 5. Una volta scaricata questa versione di prova dell'action in terza persona, i giocatori potranno affrontare le fasi iniziali dell'avventura fino a sconfiggere il primo boss.

Stando alle informazioni diffuse da Sony PlayStation attraverso il suo blog, i giocatori che porteranno a termine la demo di Stellar Blade riceveranno una sorpresa, sebbene non sia specificato di cosa si tratti. In aggiunta, i progressi della demo si potranno trasferire nella versione finale del titolo, dal momento che l'inizio del gioco coincide con quello della demo e non sembrano esserci differenze di alcun tipo.

Per quello che riguarda le caratteristiche extra segnalate dal colosso nipponico, sembrerebbe che la demo supporterà il feedback aptico del DualSense e girerà a 60 fotogrammi al secondo.

Avete già letto il nostro speciale sui 5 giochi simili a Stellar Blade da giocare per non annoiarsi fino al 26 aprile?

Su PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero è uno dei più venduti di oggi.