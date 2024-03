Stellar Blade: la demo gratis è disponibile su PS5! Ecco il link per il download

Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con gli sviluppatori di Shift Up per scoprire le fonti di ispirazione di Stellar Blade, è tempo di unirsi alla battaglia insieme alla guerriera dell'action ruolistico in esclusiva PlayStation 5 con la Demo gratis disponibile da oggi, venerdì 29 marzo, su PS Store.

La versione dimostrativa della nuova esperienza action adventure in terza persona di Shift Up comprende la prima porzione dell'avventura da vivere nei panni di EVE, la coraggiosa guerriera della Settima Unità Aerea che seguiremo in missione sulla Terra per riconquistare il pianeta dai malvagi Naytiba.

La Demo di Stellar Blade, di conseguenza, ci consente di familiarizzare con il sistema di combattimento e di prendere confidenza con l'interfaccia, il fluido sistema di movimento di EVE e le dinamiche legate all'esplorazione della mappa, il tutto sullo sfondo dell'ambientazione post-apocalittica della città umana di Eidos 7 infestata dai Naytiba. A seguire trovate il link per scaricare gratuitamente la demo di Stellar Blade su PS Store.

Trattandosi di una 'porzione ufficiale' della campagna principale, la Demo di Stellar Blade consente a coloro che si cimenteranno nelle sfide offerte dagli invasori di Eidos 7 di proseguire la propria avventura nel gioco completo attraverso il trasferimento del salvataggio, un'operazione che avverrà in automatico e che non richiederà ulteriori passaggi (a patto ovviamente di non cancellare il salvataggio con i progressi effettuati nella Demo prima del day one). Il lancio ufficiale di Stellar Blade è previsto per il 26 aprile, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5.

