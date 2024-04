Stellar Blade è difficile o no, è solo per hardcore gamer?

Dopo aver consumato la demo di Stellar Blade, tanti giocatori PlayStation 5 attendono con impazienza e curiosità la versione completa dell'Action/Adventure targato Shift Up disponibile dal 26 aprile 2024. Ma nel frattempo c'è spazio anche per riflessione sulla sua difficoltà.

Nel corso di un'intervista con il PlayStation Blog il director Kim Hyung-tae si è soffermato sul grado di sfida che Stellar Blade offrirà agli utenti, che vuole essere impegnativo il giusto in modo così che quanti più giocatori possano godersi le sue battaglie. "Abbiamo studiato il gioco in modo che chiunque possa godersi l'azione di Stellar Blade, ma non volevamo fosse soltanto un gioco in cui gli utenti semplicemente attaccano con aggressività i nemici eseguendo combo contro di loro. E' importante che i giocatori osservino attentamente i movimenti dei nemici comprendendo il ritmo dei combattimenti per rispondere in modo appropriato", dice il director.

L'autore aggiunge: "Le abilità possono essere migliorate tramite l'apposito albero, ma anche gli equipaggiamenti regalano vantaggi. Dato che ogni parte dell'equipaggiamento funziona in modo diverso i giocatori dovrebbero scegliere quale approccio preferire per il loro stile di combattimento: basato sulla velocità, aggressivo per travolgere i nemici oppure prudente verso l'offensiva avversaria".

Il livello di difficoltà "è studiato per essere impegnativo in modo ragionevole, dunque i giocatori potrebbero anche trovarsi nelle condizioni di tornare indietro prima di sconfiggere un boss. Ma la difficoltà può anche essere regolata durante la partita, dunque incoraggio gli utenti a mettersi alla prova con un livello di difficoltà che trovano appropriato per loro. Per i neofiti lo Story Mode offre un sistema Action Assist che consiglio caldamente di sfruttare".

Come funziona l'Action Assist? Kim Hyung-tae lo spiega prontamente: "Ad esempio, durante momenti cruciali come affrontare un boss, i movimenti rallentano per rendere più semplice attaccare. Usando specifiche UI vengono mostrati le tempistiche precise per schivare o effettuare parry, utile anche per coloro che di solito si tengono alla larga dai giochi d'azione. E dopo aver completato la storia si sblocca la Modalità Difficile". In poche parole, dunque, Stellar Blade va incontro alle esigenze di chiunque mostrando una difficoltà malleabile ma che può regalare soddisfazioni a chi vuole mettere alla prova i propri riflessi ed abilità.

Shift Up ha anche confermato che Stellar Blade non riceverà microtransazioni in futuro, ad eccezione di un solo caso specifico.

Su Carta Regalo Roblox - 800 Robux è uno dei più venduti di oggi.