Stellar Blade: il director è onorato che venga chiamato il 'NieR coreano'

Dopo aver appreso il motivo per cui non è stato scansionato il volto dell'interprete di Eve in Stellar Blade, il director Hyung-Tae Kim ha discusso di un paragone che viene spesso fatto da chi attende l'arrivo dell'action game per PlayStation 5.

Ci riferiamo al paragone con NieR, ideato da Yoko Taro. Kim ha spiegato di essere un fan della serie di Square-Enix, e di essere onorato che Stellar Blade venga da molti definito come il "NieR coreano". Al contempo, ha voluto però puntualizzare che il suo sarà un titolo differente:

"NieR è stato molto importante come ispirazione nello sviluppo dei nostri giochi", afferma. "È un titolo meraviglioso a cui ci siamo ispirati, e sono anche un grande fan della scrittura del director Yoko Taro. Sono un grande fan di Yoko Taro". Detto questo, è importante non approcciarsi a Stellar Blade pensando che sia una sorta di clone di NieR. "Se avrete occasione di giocare Stellar Blade, vedrete che il gameplay non è troppo simile. Sono piuttosto diversi. Rendiamo omaggio ai titoi a cui abbiamo giocato, ma quando lo proverete davvero noterete alcune differenze. Ma il fatto che venga chiamato NieR coreano ed essere influenzato da un titolo del genere, è un grande onore".

Quando gli è stato chiesto delle influenze di giochi come Bayonetta e Sekiro Shadows Die Twice, Kim ha sottolineato che "non penso che siano necessariamente molto simili tra loro", ma "abbiamo preso gli aspetti forti di questi due giochi e li abbiamo messi insieme e implementati".

Kim ha poi parlato dello stile visivo distintivo di Stellar Blade, che in qualche modo riecheggia quello di Black Desert Online: "Poiché siamo uno studio coreano, non possiamo negare il fatto di essere stati influenzati da questo stile. Ma allo stesso tempo, cerchiamo sempre di trovare la nostra identità a metà tra il realismo e uno stile di personaggi più stilizzato. E nel processo, cerchiamo sempre di trovare il nostro fascino unico". Lo sviluppatore afferma che il team attinge a media ed estetiche tipicamente coreane come come il K-pop, film e K-drama alla ricerca del "nostro design accattivante dei personaggi". Ma più di ogni altra cosa, Kim afferma di aver sempre applicato la sua estetica unica e personale, che "è progredita e si è evoluta, e che è stata implementata in Stellar Blade". ​

Ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 26 aprile.