Stellar Blade: la discussa Skin Suit rende più difficile il gioco se osate 'indossarla'

Stanno ottenendo grande risalto i variegati costumi di Stellar Blade, con alcuni outfit alternativi di Eve pensati appositamente per il fan service. Uno in particolare, però, potrebbe rendere il gioco molto più difficile qualora decidiate di equipaggiarlo.

La Skin Suit, uno dei costumi più chiacchierati di Stellar Blade per via dell'effetto "nude look" che dà alla protagonista se utilizzato, comporta infatti la perdita degli scudi diminuendo drasticamente la resistenza di Eve. Il nostro personaggio subirà dunque danni molto più ingenti durante l'avventura, rendendo quindi la Skin Suit un azzardo che non tutti potrebbero essere inclini a tentare. Al tempo stesso, però, se siete in cerca di una sfida ancora più ardua e stimolante, allora il discusso outfit potrebbe fare al caso vostro spingendovi così a dare il massimo in combattimento.

In ogni caso, qualora non vogliate prendervi rischi troppo grossi, Stellar Blade sarà pieno di costumi alternativi da far indossare alla protagonista e non avrete problemi a trovare subito il vostro preferito. A tal proposito Shift Up ha già confermato che Stellar Blade riceverà ulteriori costumi extra dopo il lancio, fissato per il 26 aprile 2024 in esclusiva PlayStation 5. Chissà quali altre sorprese hanno ancora in serbo i ragazzi dello studio coreano per i loro fan.

