Stellar Blade, c'è anche la conferma dell'ESRB: tanta violenza e nudità per il gioco 17+

Siamo sempre più vicini all'effettiva scoperta di Stellar Blade e della spadaccina dello spazio dell'ex Project EVE. La nuova produzione targata Shift Up e PlayStation si prepara ad approdare sul mercato console ma, nel frattempo, giungono le prime valutazioni dell'avventura in questione. L'ESRB ha classificato Stellar Blade come un gioco 17+.

Le ragioni sono presto dette: come emerso dalla classificazione coreana di Stellar Blade che ha confermato la presenza di nudità e violenza, anche l'ESRB ha riscontrato sequenze di gioco ricche di sangue e "scollature profonde". Pur trattandosi quasi sempre di una formalità, l'intervento degli enti delle varie nazioni ha l'utilità di avere una breve e generica panoramica sull'avvenire delle varie IP, oltre che di anticipare indirettamente il possibile reveal della data d'uscita di prodotti videoludici sprovvisti di una finestra di pubblicazione.

Tuttavia, il caso di Stellar Blade è leggermente diverso: se da una parte sappiamo già che il titolo arriverà il prossimo 26 aprile, dall'altra vi sono state diverse occasioni per vedere come il progetto in questione strizzi l'occhio agli amanti delle produzioni sui generis. Come ribadito dall'ESRB, infatti, Stellar Blade ritrae personaggi con costumi aderenti color carne e non solo. Inoltre, si fa spesso uso della parola "sh*t" e vi saranno numerosi effetti di schizzo del sangue dei nemici che verranno affrontati nel corso dell'avventura. A questo punto, vi invitiamo a farci sapere se siete pronti e interessati a scoprire il mondo videoludico realizzato dai ragazzi di Shift Up con Stellar Blade.