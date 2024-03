Stellar Blade è esclusiva PS5 o esce anche su PC, PS4 e Xbox?

Uno dei giochi più promettenti e interessanti di questa prima metà del 2024 arriva da Shift Up, un team di sviluppo coreano ignoto al grande pubblico console. Stiamo parlando di Stellar Blade, action in terza persona che ha catturato la nostra attenzione con un setting post-apocalittico peculiare e un gameplay a cavallo tra Nier e Sekiro.

Su quali piattaforme esce Stellar Blade?

Nel tempo è venuta a crearsi un po' di confusione al riguardo, dal momento che le piattaforme di destinazione sono cambiate in corsa. Quando è stato annunciato nell'aprile del 2019, il gioco si chiamava ancora Project EVE ed era indirizzato a PlayStation 4, Xbox One e PC Windows. I programmi sono tuttavia cambiati nel settembre del 2021 quando, durante uno State of Play, Sony si è presentata in qualità di publisher globale accaparrandosi la produzione in esclusiva, decidendo peraltro di cestinare l'edizione PS4 in favore di una esclusivamente current-gen. In altre parole, Stellar Blade uscirà il 26 aprile 2024 in esclusiva su PlayStation 5.

Interrogato da Famitsu sul cambio di programmi, il Project Lead Kim Hyung-tae ha dichiarato: "Mi sono reso conto di voler lanciare un gioco di alta qualità su una singola piattaforma. Quando è arrivato il momento di sceglier quale, ho deciso che PlayStation 5 avrebbe offerto la miglior esperienza di gioco. [...] Amavo i videogiochi anche prima della nascita del marchio PlayStation, ma al tempo non avevo molti soldi. È stato solo con l'arrivo di PlayStation che ho cominciato a giocare. Dunque PlayStation ha ricoperto un ruolo significato nel plasmare i miei valori in materia di videogiochi".

Se siete giunti fin qua nella speranza di trovare indicazioni in merito ad un eventuale approdo multipiattaforma, abbiamo brutte notizie per voi. Stellar Blade non uscirà su PC e Xbox Series X|S, e al momento della stesura di questo contenuto non c'è alcun segnale che tale piano posso cambiare in futuro