Stellar Blade: l'esclusiva PS5 ha una pagina sul PS Store, lo State of Play è in arrivo?

A distanza di qualche mese dall'ultimo trailer di Stellar Blade, titolo conosciuto prima con il nome di Project EVE, l'esclusiva PlayStation 5 torna a far parlare di sé per via del suo approdo misterioso sullo store digitale di Sony.

Quasi in concomitanza con l'apertura della pagina di Marvel's Spider-Man 2, il titolo Shift Up si è anch'esso reso protagonista di un evento simile, dal momento che gli utenti possono visitare la pagina ufficiale del prodotto sul PlayStation Store e aggiungerlo alla lista dei desideri. Stando alle teorie dei fan, una mossa simile non è affatto casuale e, in assenza di nuovi contenuti pubblicati dagli sviluppatori, è probabile che si tratti di una strategia messa in atto da Sony in vista dell'arrivo di nuovo materiale e, perché no, della data d'uscita.

C'è chi crede persino che il colosso nipponico stia pianificando uno State of Play nelle prime settimane del nuovo anno, così da svelare finalmente al pubblico i suoi piani per il 2023 e far sapere maggiori dettagli su titoli già annunciati come Stellar Blade e Marvel's Spider-Man 2.

Ovviamente si tratta solo delle ipotesi dei fan e bisognerà attendere ancora un po' per scoprire se i misteriosi movimenti avvenuti sul PlayStation Store abbiano a che fare o meno con il prossimo evento in streaming di Sony.