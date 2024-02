Stellar Blade, l'esclusiva PS5 è preordinabile su Amazon ad un prezzo scontato

Stellar Blade è il nuovo action adventure sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment in uscita in esclusiva per PlayStation 5 il 26 aprile 2024. Oggi su Amazon è preordinabile ad un prezzo scontato, scopriamo la promozione.

Il gioco è in preordine infatti al prezzo scontato di 69,99 euro, con lo sconto di 10 euro dal prezzo di listino di 79,99 euro, il prezzo potrebbe risalire in qualsiasi momento, considerando anche che la versione digitale è in preordine al prezzo pieno.

Clicca qui per preordinare Stellar Blade per PS5 su Amazon ad un prezzo scontato



il gioco narra di un futuro in cui l'umanità è stata sconfitta dagli invasori alieni Naytiba e costretta ad abbandonare la Terra. La Colonia quindi ingaggia una squadra composta da Eve, la protagonista del gioco, con un gruppo di combattenti donne con l'obiettivo di sconfiggere il popolo alieno cercando di ristabilire la pace.

Stellar Blade è un gioco action in terza persona basato sul tempismo su attacchi e contrattacchi. Eve ha un indicatore che si ricarica parando e schivando gli attacchi dei nemici. Una volta riempita, la barra "Beta" ci permette di perforare le difese dei nemici e interrompere le combo che stiamo subendo. Esiste anche un'altra barra ricaricabile, denominata "Burst Gauge", che si riempie grazie alle parate e combo, una volta riempita al massimo è possibile scatenare la potenza di attacco con combo e azioni spettacolari.