Stellar Blade: i formidabili boss Naytiba terrorizzano in video

Dopo averci portati alla scoperta dei personaggi secondari di Stellar Blade, gli studi Shift Up riaccendono i riflettori sullo scenario distopico dell'action adventure in esclusiva PlayStation 5 con un trailer interamente dedicato ai boss Naytiba, le spaventose creature che dovremo affrontare nei panni di EVE.

Il teaser condiviso dalla software house sudcoreana s'accompagna a un interessante approfondimento sulle pagine del PlayStation Blog che svela diversi retroscena sullo sviluppo, appunto, dei boss e dei mostri principali che andranno a imperlare la campagna principale di Stellar Blade.

Ciascuna delle creature plasmate da Shift Up è stata realizzata con l'assistenza di Hee-Cheol Jang, un rinomato designer coreano specializzato nella creazione di mostri partendo dallo studio di animali veri e con l'ausilio di modelli 3D in argilla.

Il Game Director di Shift Up, Hyung Tae Kim, spiega ad esempio che "ciò i giocatori incontreranno nei panni di EVE saranno entità sconosciute sufficientemente potenti da distruggere l’umanità. Partendo da questa importante premessa abbiamo cercato di creare mostri Naytiba in modo da renderli misteriosi e inquietanti, senza occhi e con volti attaccati nei posti sbagliati, per collegarli al contenuto del gioco".

La sfida contro i terrorizzanti abomini al comando delle schiere di invasori Naytiba inizierà il 26 aprile, giusto in tempo per il lancio di Stellar Blade su PS5. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro ultimo speciale in esclusiva su Stellar Blade tra Nier e Souls come ispirazione.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su