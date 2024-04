Stellar Blade, nuovo gameplay: Eve scatena la furia dell'Energia Beta

Se la forza del K-Pop scorre potente nel video di Stellar Blade con BIBI, la protagonista del nuovo action adventure di Shift Up preferisce mettere in mostra le sue incredibili capacità di combattimento in un video gameplay incentrato sull'Energia Beta dei suoi attacchi speciali.

Come spiegatoci dagli sviluppatori di Shift Up, l'Energia Beta sarà una delle componenti fondamentali del combat system di Stellar Blade: grazie a questa forza ancestrale, gli emuli della guerriera Eve potranno scatenare tutta la potenza degli attacchi speciali della protagonista della nuova esclusiva PlayStation 5, nella speranza di riportare la pace in una Terra post-apocalittica devastata dagli invasori Naytiba.

L'Energia Beta si accumulerà attaccando i nemici, per poi scaricarsi con l'utilizzo delle mosse speciali che Eve dovrà acquisire e potenziare scegliendo accuratamente i tanti poteri da sbloccare attraverso un albero di abilità pieno di ramificazioni che si rifletteranno nel gameplay.

Dopo il ricco antipasto offertoci da Shift Up con la Demo che ha dato modo ai più curiosi di immergersi nelle atmosfere delle missioni iniziali della campagna principale, l'avventura sci-fi di Eve ripartirà il 26 aprile con il lancio di Stellar Blade su PS5. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nuovo gameplay trailer sull'Energia Beta e vi invitiamo a leggere il nostro speciale in esclusiva su Stellar Blade tra NieR e i Souls come fonti d'ispirazione.

