Stellar Blade: è meglio giocare con Eve del tutto vestita? La risposta del Game Director

Come avrete sicuramente letto o visto grazie alla demo gratis di Stellar Blade, l'esclusiva PS5 permette ai giocatori di far indossare alla protagonista un abito decisamente provocante, ma che al contempo aumenta la difficoltà. Ad intervenire sulla questione è stato il Game Director, che ha spiegato il modo migliore per giocare.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Famitsu, Hyung-Tae Kim ha svelato alcuni interessanti dettagli sulla Skin Suit che tanto è stata apprezzata dai videogiocatori di tutto il mondo. Innanzitutto, lo sviluppatore ha voluto precisare che quando Eve indossa questo costume non è affatto mezza nuda, poiché la skin in questione ne ricopre tutto il corpo: si tratta quindi di un effetto ottico dovuto al sottilissimo materiale di cui è composta la skin, che dovrebbe essere simile ad un tessuto.

Oltre ad aver spiegato la composizione del costume, il director dell'action RPG ha anche voluto specificare che, secondo lui, sarebbe meglio non iniziare a giocare con la Skin Suit. Stando alle parole dello sviluppatore, conviene vestire Eve il più possibile per migliorarne la difesa, poiché utilizzando la Skin Suit vi è un aumento vertiginoso del livello di sfida.

Insomma, se vi state preparando ad iniziare il gioco in concomitanza con l'uscita, fissata al prossimo 26 aprile 2024 solo su PS5, fareste meglio a seguire il consiglio di Hyung-Tae Kim.

Sapevate che gli autori di Stellar Blade sono al lavoro su un Action RPG AAA Urban Sci-Fi Next Gen?

Su Xbox Live - 10 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti di oggi.