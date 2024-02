Stellar Blade e l'importanza dei giochi singleplayer: le parole di Shift Up

Dopo essersi detto onorato del paragone tra NieR e Stellar Blade, il Game Director di Shift Up Hyung-Tae Kim condivide delle interessanti riflessioni sull'importanza dei videogiochi singleplayer.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di PushSquare, l'esponente della casa di sviluppo sudcoreana prende spunto proprio dall'attuale momento dell'industria videoludica nel suo Paese per spiegare come "il mercato coreano è molto incentrato sui dispositivi mobile, di conseguenza tutti gli sviluppatori decidono di realizzare giochi per smartphone. Noi di Shift Up riteniamo però che un i videogiochi per console, soprattutto singleplayer e con un finale definitivo, siano ancora molto importanti".

Guardando al sempre più prossimo approdo di Stellar Blade in esclusiva su PlayStation 5, Tae Kim non nasconde di sperare che "Stellar Blade sia un titolo molto significativo che incoraggi altri sviluppatori, coreani e non solo, a trarne ispirazione per i loro futuri progetti singleplayer su console".

Il lancio di Stellar Blade è fissato per il 26 aprile su PS5. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere l'approfondimento sulla longevità di Stellar Blade e quante ore servono per completarlo.