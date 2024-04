Stellar Blade: la forza del K-Pop scorre potente nel video con BIBI nei panni di Eve

Dopo il trailer giapponese di PlayStation 5 'Play Goes On', la macchina promozionale di Sony guarda in direzione della Corea del Sud e si rimette in moto con la partecipazione di BIBI: l'astro nascente del K-Pop interpreta Eve in uno spot di Stellar Blade che ne precede l'uscita su PS5.

L'oggettiva somiglianza tra la cantautrice coreana e la protagonista di Stellar Blade contribuisce a rendere ancora più interessante questa commistione tra il K-Pop e le ambientazioni fantascientifiche della prossima esclusiva PlayStation 5 destinata ad approdare il 26 aprile.

Nel videoclip, BIBI si tuffa nelle atmosfere a tinte dark della Terra devastata dalle forze dei Naytiba per tradurre in rima le fluide animazioni del sistema di combattimento adottato da Eve. Il tutto, sullo sfondo di uno scenario distopico che declina in chiave sci-fi le paure ancestrali che la giovane guerriera dovrà affrontare per esorcizzare i demoni biomeccanici di un'avventura che, anche alla luce delle emozioni restituiteci dalla Demo di Stellar Blade, promette di essere davvero piena di sorprese.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo filmato promozionale con protagonista BIBI nei panni di Eve, ma prima vi ricordiamo che sui lidi di Everyeye.it trovate il nostro speciale in esclusiva su Stellar Blade tra Nier e Souls come ispirazione, ma c'è molto di più.

