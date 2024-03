Stellar Blade, manca poco all'uscita della demo gratis: data e peso della prova

Siamo sempre più vicini al giorno dell'uscita della demo gratis di Stellar Blade per PS5. Dopo una lunga attesa e un primo apparente approdo della tanto desiderata prova del titolo sullo Store PlayStation, ecco che adesso si fa tutto più concreto. Stellar Blade è stato intravisto quest'oggi dalle parti della piattaforma digitale realizzata da Sony.

La curiosità per il progetto realizzato dai ragazzi di Shift Up si fa sentire: Stellar Blade ha Nier e Souls come fonte d'ispirazione, ma c'è tanto altro. Intanto, però, c'è ancora un altro po' di tempo da dover attendere per il momento in cui sarà possibile dare un parere preliminare su quanto realizzato dal team: la demo di Stellar Blade è dietro l'angolo, come sottolineato dall'ultimo post di PlayStation Game Size. La prova gratuita è apparsa sui database di Sony, ma cosa sappiamo con certezza?

Come riportato dal noto account X nella giornata di oggi, la demo di Stellar Blade pesa 16.168 GB in totale (versione 1.001.000). Si avvicina l'ora di preparare le proprie macchine da gioco per una nuova avventura da portate a termine solo in parte, ma mancano ancora alcune ore per poter fare ciò: infatti, la suddetta versione anticipata del titolo sarà disponibile solo a partire dalle ore 15:00 di domani 29 marzo. Mancano meno di 24 ore al debutto della demo della ventura esclusiva PlayStation. La proverete? Siete interessati al gioco targato Shift Up? Fateci sapere qui sotto cosa ne pensate.

