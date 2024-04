Stellar Blade: per quale motivo i giocatori stanno potenziando Eve nella demo PS5?

Come ormai ben saprete, da qualche giorno è possibile scaricare una versione di prova gratuita di Stellar Blade sul PlayStation Store, grazie alla quale si possono affrontare le prime fasi dell'avventura di Eve in arrivo solo su PS5. Ma per qualche motivo molti giocatori stanno continuando a giocare anche dopo il primo completamento della demo?

Sappiate che la risposta non è quella che state pensando, poiché questa nuova tendenza dei videogiocatori non ha nulla a che fare con la bellezza sconvolgente della protagonista di Stellar Blade che sta facendo tanto discutere in tutto il mondo. Il motivo per cui in molti stanno giocando ripetutamente alla demo dell'action in terza persona firmato Shift Up è legato alla progressione, infatti l'obiettivo dei giocatori è quello di accumulare numerosi potenziamenti pur essendo ancora nelle fasi iniziali dell'avventura.

Molti non lo sanno, ma come accade in molte altre versioni di prova anche quella di Stellar Blade implementa un sistema di trasferimento dei progressi. In sostanza, quando il gioco raggiungerà gli scaffali fisici e virtuali dei negozi sarà possibile importare il salvataggio della demo gratis nella versione completa, trasferendo così anche gli eventuali potenziamenti accumulati.

Questo significa che alcuni utenti hanno deciso di dedicarsi al caro vecchio grinding per poter massimizzare l'efficacia della protagonista in battaglia, rendendola così forte da poter affrontare senza troppi problemi le fasi successive della campagna single player quando l'esclusiva PS5 sarà disponibile in tutto il mondo.

In attesa di scoprire se gli sviluppatori apporteranno qualche modifica al sistema di trasferimento per limitare i danni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un nuovo video gameplay di Stellar Blade della durata di 15 minuti.

