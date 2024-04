Stellar Blade 'molto meglio' di NieR Automata: Yoko Taro tesse le lodi dell'esclusiva PS5

Si è spesso parlato di come Stellar Blade abbia tratto ispirazione da NieR Automata, e di come l'immaginario creato da Shift Up si rifacesse ai canoni della serie Square-Enix. Yoko Taro, il director del franchise di NieR, è rimasto molto colpito dal lavoro svolto dal team coreano, tanto da reputare Stellar Blade un gioco migliore rispetto al suo.

In un'intervista condotta da IGN Japan a cui ha partecipato anche il creative director di Shift Up Hyung-Tae Kim, Taro ha definito Stellar Blade un gioco migliore rispetto a NieR Automata, in particolar modo per la sua "grafica next-gen" e dei "bei personaggi femminili".

"Stellar Blade è un gioco davvero fantastico. Direi che è molto meglio di NieR:Automata", ha detto Taro. "La grafica è assolutamente di qualità next-gen e la direzione del design dei personaggi è sorprendente. I fantastici personaggi maschili e i simpatici personaggi femminili tipici dello stile di Mr. Kim sono davvero attraenti.

In realtà, sapevo che Stellar Blade sarebbe stato paragonato a NieR: Automata, e l'ho detto al signor Kim quando ci siamo incontrati per la prima volta. Se ci giochi davvero, ti renderai immediatamente conto che è un gioco molto diverso. Se Stellar Blade fosse stato lo stesso gioco con un personaggio maschile macho, penso che le persone non avrebbero evidenziato le somiglianze.

Taro ha descritto il combattimento in Stellar Blade come "molto profondo" ma ha ammesso di aver faticato a superare il primo boss. "NieR: Automata, al confronto, è stato realizzato per il pubblico dei giochi di ruolo di Square Enix che non aveva familiarità con i giochi d'azione, quindi Taro ha sviluppato un gameplay semplice", ha aggiunto. "Quando si tratta di quanto dovrebbe essere difficile un gioco, penso che non ci sia una risposta corretta", è poi intervenuto Kim. "È vero che ci sono giochi sempre più difficili a causa della popolarità dei giochi Soulsborne, e io stesso mi sono ispirato al genere. Detto questo, dal momento che giochi del genere di solito non hanno impostazioni di difficoltà, è estremamente difficile ottenere il perfetto equilibrio della difficoltà". Taro ha quindi concluso: "Quando guardi i giochi Soulsborne da una prospettiva aziendale, puoi vedere che FromSoftware ha inventato l'idea di vendere la difficoltà come prodotto. Tuttavia, dal momento che questo è un'invenzione di Hidetaka Miyazaki, non vedo alcun motivo per provare a copiarlo.

Infine, entrambi i registi hanno discusso delle influenze chiave dietro i loro giochi. Mentre Kim ha precedentemente affermato che Battle Angel Alita e Blade Runner hanno ispirato Stellar Blade, entrambi i registi si sono ispirati a Neon Genesis Evangelion. Taro ha anche ammesso: "Vi ringrazio per aver elogiato la storia di NieR: Automata, ma in realtà è praticamente solo una rivisitazione di Evangelion, quindi non c'è molta originalità. Non guardo molto i film recenti, quindi mi ispiro principalmente a ricordi di opere viste in passato."

