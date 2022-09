Stellar Blade non inventa nulla ma convince: l'analisi dell'esclusiva PS5

Il PlayStation State of Play dello scorso 14 settembre ci ha regalato anche l'inatteso ritorno di Project EVE, che dopo un anno di assenza dalle scene è stato ribattezzato con il nome di Stellar Blade. Come sta procedendo lo sviluppo? Ecco a voi le nostre impressioni.

Io nuovo trailer dell'action RPG dei coreani di Shift Up ci ha riportati su una Terra messa in ginocchio dall'invasione degli spietati alieni noti come NA:tive. Dopo 70 anni, l'umanità, che nel frattempo ha trovato rifugio in una stazione spaziale in orbita attorno al pianeta, è finalmente pronta a mettere in atto un piano volto allo sterminio degli invasori e ha incaricato la coraggiosa spadaccina Eve e gli altri soldati della Colonia di guidare la riconquista.

Non abbiamo ancora avuto modo di provare con mano Stellar Blade, ma quanto visto allo State of Play, tutto sommato, ci è piaciuto. Il frenetico sistema di combattimento hack 'n' slash, che sembra essere ispirato a quelli (pregevoli) NieR: Automata e Bayonetta, continua a sorprenderci, mentre il colpo d'occhio, imbastito con l'ausilio dell'Unreal Engine 4, è incredibile. L'action RPG coreano si ostina a non mostrare elementi distintivi o innovativi, nonostante ciò appare come un prodotto davvero promettente. Ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nell'Anteprima di Stellar Blade e nella Video Anteprima allegata in apertura di notizia.